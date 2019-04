Ahmedabad: Gold- & Silberimporte gehen stark zurück

Goldimporte in Ahmedabad gingen im Finanzjahr, das dort im März 2019 endete, um 27% auf 52 Tonnen zurück, so berichtet DNA India . Das stellte sich als die niedrigsten Goldimporte der letzten acht Jahre heraus. Im März verdoppelten sich die Importe im Vergleich zum Vormonat jedoch auf 6,08 Tonnen.Das Unternehmen Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL), das sich um Ladungen am Flughafen von Ahmedabad kümmert, erklärte, dass von April 2018 bis März 2019 insgesamt 52 Tonnen Gold importiert wurden; im Vorjahreszeitraum waren es noch 71,14 Tonnen gewesen. Die bisher niedrigsten Importzahlen verzeichnete man im Finanzjahr 2016 bis 2017, als 50,88 Tonnen Gold importiert wurden.Ebenso gingen die Silberimporte zurück. Von 2018 bis 2019 wurden 35 Tonnen des weißen Edelmetalls verglichen mit 218,53 Tonnen importiert; eine Abnahme von 84%. Dies entspricht ebenfalls dem zweitniedrigsten Importwert der letzten acht Jahre. Im März alleine gingen die Importe um 98% auf 0,39 Tonnen gegenüber 15,64 Tonnen im März des letzten Jahres zurück.© Redaktion GoldSeiten.de