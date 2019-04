Beget: "Gold ist die einzige Währung, auf die Verlass ist"

Am Rande der Swiss Mining Institute Konferenz in Genf sagte Claude Beget, Hauptredner des Swiss Mining Institute, in einem Interview mit Kitco News , dass die Verlässlichkeit von Gold als Währung seinen Preis auf lange Sicht hochtreiben sollte. Er ist zurzeit sehr bullisch eingestellt, besonders, da alle über Gold sprechen, aber Kleinanleger noch nicht kaufen, auch wenn schon seit einigen Jahren ein Bullenmarkt herrscht.Das Hauptaugenmerk liege noch auf Gold in US-Dollarpreisen, dabei verzeichnete der Goldpreis allein dieses Jahr neue Höchststände in 72 Währungen. Zum Beispiel steige der Goldkurs in Euro bereits seit 2014, aber auch in anderen Währungen wie der türkischen Lira oder dem russischen Rubel sind die Goldpreise sehr hoch. Doch die beste Investitionsstrategie ist seiner Meinung nach Goldminenaktien als langfristiges Investment, da das Verhältnis von Gold zu Goldminenaktien zugunsten Goldminenaktien stünde.Zu seinem Goldpreisausblick sagte Beget: "Die Zentralbanken haben uns gezeigt, dass man Gold kaufen kann, weil sie wieder in einem bullischen Modus sind. Das bedeutet, dass der Goldpreis steigt. Der Dollar ist schwach, es gibt zu viel Verschuldung; der Euro hat Schwierigkeiten und der japanische Yen ist nichts wert. Die einzige Währung, die übrig bleibt, ist Gold. Also wird sein Preis auf lange Sicht stark steigen. Dieses Jahr sollte Gold über die Schwelle von 1.380 USD brechen. Das sollte den Goldpreis ganz leicht bis auf 1.400 USD bis 1.450 USD schieben."Er fügte noch hinzu, dass Silber immer gut in einem Goldbullenmarkt abschneidet, weswegen er empfiehlt, auch in Silber zu investieren. Doch man sollte sich von Palladium fernhalten, es werde von Russland manipuliert und sei eine gefährliche Investition.© Redaktion GoldSeiten.de