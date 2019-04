Desert Lion Energy gibt unverbindliche Vereinbarung mit BASF bekannt

TORONTO, 02. April 2019 - Der namibische Lithiumentwickler und aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent Desert Lion Energy Inc. (TSXV: DLI) (OTCQB: DSLEF) ("Desert Lion" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass mit der BASF SE ("BASF") ein unverbindlicher Abnahmevertrag (der "Vertrag") abgeschlossen wurde, durch den BASF Lithiumhydroxid aus einer geplanten Produktionsanlage in Namibia von Desert Lion Energy kaufen kann (das "Projekt").Die Vereinbarung ist bis zum 31. Dezember 2019 gültig. In dieser Zeit arbeiten BASF und Desert Lion Energy auf den Abschluss einer endgültigen Nutzungsvereinbarung hin. Um die Herstellung von Lithiumhydroxid zu unterstützen, wird Desert Lion Energy die vorläufige Wirtschaftsstudie (angekündigt am 1. November 2018) zu einer Vor-Machbarkeitsstudie aktualisieren, einschließlich der Herstellung von Lithiumhydroxid von bis zu 10.000 Tonnen pro Jahr. Die Pre-Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein."Diese Abnahmevereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar. Wir freuen uns sehr, dass wir uns bei der Lieferung von Lithiumchemikalien an die Batterieindustrie mit BASF zusammenschließen können", kommentierte Tim Johnston, Chief Executive Officer von Desert Lion Energy.Tim Johnston, CPEng, Chief Executive Officer des Unternehmens und eine gemäß National Instrument 43-101 definierte qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Grundstück geprüft und genehmigt und war für die Überprüfung der hierin enthaltenen Daten verantwortlich.Desert Lion Energy ist ein aufstrebendes Lithiumentwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Namibias erster großer Lithiummine, die ungefähr 210km von der Landeshauptstadt Windhoek entfernt ist. Die Minen Rubicon und Helikon des Unternehmens liegen innerhalb eines 301 Quadratkilometer großen Landpakets mit bekannten Lithium führenden Pegmatiten. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der ersten Phase seines Produktionsplans: die Produktion und der Export von Lithiumkonzentrat aus Haldenmaterial. Der Projektstandort ist das ganze Jahr über auf dem Straßenweg erreichbar und hat Zugang zu Strom, Wasser, Eisenbahn, Hafen, Flughafen und Kommunikationsinfrastruktur.Tim Johnston, President & CEOSalisha Ilyas, VP, Investor RelationsTel: (647) 209-9200Email: info@desertlionenergy.comWebseite: www.desertlionenergy.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.