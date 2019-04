Harte Gold Corp.: Unternehmens- und Betriebsupdate

Toronto, 2. April 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt folgendes Unternehmens- und Betriebsupdate:- Fortgeschrittene Gespräche mit Appian und Sprott zur Refinanzierung bestehender Fazilitäten bei bestehenden und/oder mit potenziellen neuen Geldgebern. Das Unternehmen erwartet einen Abschluss dieser Gespräche bis Ende April.- Ernennung von Geoffrey Cohen, leitender Berater der Appian Capital Advisory LLP, in den Board of Directors.- Während der Betrieb weiter hochgefahren wird, erfüllte das Unternehmen den Plan für den Monat März.- Die Machbarkeitsstudie einschließlich einer Aktualisierung der Lebensdauer der Mine nähert sich dem Abschluss und eine Pressemitteilung, die die Ergebnisse der Studie zusammenfasst, wird in dieser Woche erwartet.Das Unternehmen führt fortgeschrittene Gespräche mit bestehenden Geldgebern und/oder potenziellen neuen Finanzierungsparteien über die Refinanzierung seiner aktuellen Kreditlinien. Im Rahmen dieser Gespräche arbeitet das Unternehmen mit seinem Hauptaktionär Appian zusammen, um eine zeitnahe Liquiditätslösung vorzulegen, die finanzielle Flexibilität bietet, während der Betrieb weiter hochgefahren wird.Während der ersten zwei Monate des Jahres 2019 bewältigte das Unternehmen, die durch das strenge Winterwetter verursachten betrieblichen Herausforderungen, die die Abbauaktivitäten und das Hochfahren des Betriebs negativ beeinflussten. Im Januar und Februar verursachten Ausfälle von Geräten des Unternehmers eine temporäre Verzögerung des Abbaus und die beispiellose Kälte ließ das Wasser in der Tailings-Aufbereitungsanlage gefrieren, was die Brauchwasserversorgung und den Mühlendurchsatz einschränkte.Diese Probleme wurden behoben. Im März haben sich die Untertageabbau- und Aufbereitungsraten beachtlich verbessert. Das Unternehmen erfüllt den Plan und erwartet ähnliche Leistungsniveaus in der Zukunft.Die Betriebsleistung des ersten Quartals 2019 wird jetzt überprüft und das Unternehmen wird im Bericht über das erste Quartal 2019, der für Mitte Mai anvisiert wird, weiter Informationen veröffentlichen.Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die erste Machbarkeitsstudie für die Mine Sugar Zone abschließt und die Veröffentlichung der Ergebnisse in Kürze erwartet. Die Machbarkeitsstudie validiert einen Betrieb mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Tag, der über ausreichende Erzmengen verfügt, um basierend auf der aktuellen angezeigten Ressource eine 14-jährige Lebensdauer der Mine zu unterstützen. Ferner untersucht die Studie das Potenzial einer weiteren Steigerung der Durchsatzmenge in der Zukunft. Das Unternehmen erwartet, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in der ersten Aprilwoche zu veröffentlichen.Mit sofortiger Wirkung wurde Geoffrey Cohen, leitender Berater der Appian, in den Board of Directors der Harte Gold ernannt. Er ersetzt Richard Colterjohn, der aus dem Board zurückgetreten ist.Herr Cohen ist ein leitender Berater der Appian in Nordamerika. Vor seinem Eintritt in Appian war Herr Cohen der Managing Director und Leiter der North American Mining Investment Banking bei JP Morgan. Während dieser Zeit rief er Fusionen und Akquisitionen, Fremd- und Eigenfinanzierungstransaktionen im Wert von über 40 Mrd. Dollar ins Leben und führte sie erfolgreich durch. Vor seinem Eintritt in JP Morgan im Jahr 2010 arbeitete Geoff sowohl bei globalen als auch inländischen kanadischen Banken als ein führender Experte in den M&A-Abteilungen (Merger&Acquisition, Fusionen und Akquisitionen), wo er sich auf den Rohstoffsektor konzentrierte. Herr Cohen ist ein Absolvent der Queen's University (B.Sc. in Ingenieurwesen) und der Ivey School of Business an der University of Western Ontario (MBA).Herr Roman äußerte sich dazu: "Wir bedanken uns bei Richard Colterjohn für seine weisen Ratschläge und Bemühungen im Board und wir wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen."Herr Roman fügte hinzu: "Wir freuen uns, die Ernennung von Herrn Cohen in den Board of Directors bekannt zu geben. Ich kenne Geoff seit vielen Jahren persönlich und ich bin fest davon überzeugt, dass sein Wissen und seine Erfahrungen in der Unternehmensfinanzierung und Strategie eine wertvolle Bereicherung für das Unternehmen sein werden." Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für 558.000 Unzen enthaltenes Gold. Die Exploration auf der 83.850 Hektar umfassenden Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt, wird fortgesetzt.