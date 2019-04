MKS: Gold wird Unterstützung testen

Aktuell ist Gold in einer Spanne gefangen, doch der Preis agiert, als würde er Abwärtsbewegungen austesten, berichtet Scrap Register . Nichtsdestotrotz könnte eine Vielzahl an langfristigen gleitenden Durchschnitten Unterstützung bieten, so MKS Switzerland."Das gelbe Edelmetall bleibt stark innerhalb der Spanne von 1.280 Dollar bis 1.300 Dollar je Unze gefangen. Doch es scheint zunehmend wahrscheinlicher, dass die Abwärtsunterstützung kurzfristig getestet werden wird, wenn der weltweite Aktienmarkt an Interesse gewinnt. Grund dafür sind positive Daten aus den USA und China", hieß es von dem Unternehmen.Zugrundeliegende Wachstumssorgen würden jedoch bestehen bleiben, ebenso wie das derzeitige Brexit-Chaos, das Interesse am Metall schafft.© Redaktion GoldSeiten.de