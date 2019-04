Bloomberg: Gold auf dem Weg zu 1.400 Dollar je Unze

Der Goldmarkt schwingt langsam von einem Bären- zu einem Bullenmarkt über, wobei das Metall höchstwahrscheinlich in Richtung 1.400 Dollar unterwegs ist, so berichtet Kitco News . Gold wird nicht länger bei 1.300 Dollar gefangen sein, so Rohstoffstratege Mike McGlone von Bloomberg Intelligence. Der Markt würde auf eine Spitze des US-Dollar und weitere Volatilität am Aktienmarkt warten, um die Preise nach oben zu treiben."Nachdem es in Q1 bei 1.300 Dollar feststeckte, ist Gold nun dabei, einen Widerstand bei 1.400 Dollar je Unze zu etablieren, anstatt zu konsolidieren und erneut die 1.200 Dollar je Unze auszutesten. Es ist sechs Jahre her, dass Gold über 1.400 Dollar je Unze gehandelt wurde und nur wenige Monate, dass es sich unter 1.200 Dollar bewegte. Dennoch lassen die Gegenwinde rasch nach, wobei ein hoher Dollar das verbleibende primäre Hindernis darstellt", hieß es in einem Bericht von Bloomberg Intelligence.Eine mildere Federal Reserve würde Gold ebenfalls dabei helfen, Widerstände zu durchbrechen. Der Übergang von Zinserhöhungen zu Zinskürzungen könnte sich als Stärke für Gold herausstellen und den Dollar nach unten ziehen, so der Rohstoffstratege.© Redaktion GoldSeiten.de