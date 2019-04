China sendet trotz Warnungen der USA Truppen nach Venezuela

Nachdem die USA bereits in Caracas gelandete russische Truppen scharf kritisierten und dazu aufforderten, dass Länder, die nicht der "westlichen Hemisphäre" angehören, ihr Militär aus Venezuela heraushalten sollten, sind nun auch chinesische Truppen auf der Insel Margarita gelandet, um humanitäre und militärische Hilfsmittel für die Regierungstruppen zu liefern. Das berichtet ZeroHedge unter Berufung auf Al-Masdar News.Obwohl die chinesischen Truppen scheinbar dort sind, um humanitäre Hilfe zu leisten, gehört China nun wohl neben Russland, zu denen, die sich gegen das Ultimatum aus Washington stellen, sich aus Venezuela herauszuhalten, nachdem sie wiederholt externe Putschverschwörungen gegen Präsident Nicolas Maduro verurteilten.Aus der USA hingegen kommen Anschuldigungen, dass externe Akteure Maduro dabei unterstützten, das verarmte lateinamerikanische Land zu "plündern". Die Regierung Maduros hat wiederholt Versuche blockiert, US-amerikanische Hilfsmittel ins Land zu bringen; allerdings meldete das Rote Kreuz letzte Woche, dass es nun ungehinderten Zugang für Hilfsmittellieferungen erhalten habe.China hat wirtschaftliche Interessen daran, die Maduro-Regierung an der Macht zu halten, da eine neue Regierung sich möglicherweise nicht an bisherige Wirtschaftsabkommen zwischen China und Venezuela halten würde. In den letzten zehn Jahren lieh China über 50 Mrd. USD an Caracas im Austausch für Öllieferungen. Insgesamt schulde Venezuela "über 120 Mrd. USD allein China und Russland", so ein FOX-Bericht.Sowohl China als auch Russland sind die größten Waffenlieferanten Venezuelas, wobei China zusätzliche direkte Investitionen in Venezuela im Jahr 2017 hatte sowie drei Joint Ventures zwischen China National Petroleum Corp. und Venezuelas , Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), ein nun von den USA sanktioniertes staatliches Ölunternehmen.Obwohl Venezuelas Rückzahlungen an China bis 2015 nahezu versiegt sind, könnten sich die derzeitigen politischen Unruhen und die Anstrengungen Washingtons für einen Regimewechsel verheerend auf die chinesischen Investments auswirken.Da sich Peking dem Ausgang eines Machtwechsels in Venezuela allzu bewusst ist und da es auch der größte Waffenlieferant des Maduro-Regimes ist, ist nicht absehbar, welche geheimen militärischen Zusammenarbeiten oder Ausweichpläne bereits in Kraft sind. Ähnlich wie Chinas stille Unterstützung von Assad in Syrien, könnte sich das Reich der Mitte dafür rüsten, Maduro direkter zu unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de