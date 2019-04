Gold kämpft um die Unterstützung

Der Goldpreis kämpft um die Unterstützung im Bereich von 1.287 USD. Der Slow-Stochastik ist überverkauft, was zuletzt dreimal eine gute Kaufchance war:Die GDX-GLD-Ratio hat zunächst die 50-Tagelinie von oben getestet und konnte gestern wieder Boden gutmachen:Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat am Freitag das GAP bei 2,50% geschlossen. Interessant wird nun sein, wie es mit den US-Renditen weitergeht. Der Chart sieht angeschlagen aus:Bis zur letzten FED-Sitzung im Dezember 2019 erwarten die Marktteilnehmer aktuell zu 42% ein Beibehalten des aktuellen Leitzinses. 40,10% sehen einen 0,25%-Schritt nach unten und 14,80% sehen gar 0,50% Zinssenkung bei der FED:Dies unterstützt die Aktienmärkte. Die FED hat sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen. Jegliche Wirtschaftsdaten, die ordentlich aussehen, bringen sie unter Druck die Zinsen anzuheben, jedoch hat sie mit ihren Aussagen den Markt wieder auf eine Zinssenkungspolitik eingestimmt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.