CME Group: Daten zum Handelsvolumen im März 2019

Der Börsenbetreiber CME Group meldete kürzlich die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen am Terminmarkt im März 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass im dritten Monat des Jahres durchschnittlich 19,1 Millionen Kontrakte am Tag gehandelt wurden gegenüber 20,8 Millionen im Vorjahresmonat.Das durchschnittliche Handelsvolumen war im ersten Quartal 2019 mit 18,6 Millionen Kontrakten das Dritthöchste überhaupt, allerdings 16,22% weniger als das Rekordhoch von 22,2 Millionen Kontrakten im ersten Quartal 2018.Im März 2019 wurden am Metallterminmarkt im Durchschnitt 592.000 Kontrakte täglich gehandelt. Ein Rückgang um 13% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Edelmetalloptionen stieg im Jahresvergleich um 29% auf 68.000 Kontrakte. Der Handel mit Goldoptionen stieg um 33% auf durchschnittlich 62.000 Kontrakte am Tag und das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Platinfutures und -optionen stieg um 12% auf 30.000 Kontrakte an.Am 25. März verzeichnete das Open Interest der Kupferoptionen einen Höchststand von 68.0000 Kontrakten.Angaben zum Handelsvolumen am Silberterminmarkt wurden in der aktuellen Pressemitteilung nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de