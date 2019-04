Silber - In der Schwebe

Nach einem Doppeltop an der Hürde bei 16,26 USD fiel der Silberpreis im März an die Unterstützung bei 15,00 USD zurück, die gegen den Ansturm der Verkäuferseite verteidigt wurde. Es folgte eine Erholung, die allerdings am Widerstand bei 15,59 USD scheiterte. Seit Ende März setzt der Wert erneut an die 15,00 USD-Marke zurück und droht damit die Abwärtsbewegung aus dem Februar fortzuführen.Noch pendelt der Silberpreis zwischen der Haltemarke bei 15,00 USD und den Zwischenwiderstand bei 15,26 USD. Sollte dieser aber nicht in Kürze überschritten werden, käme es zum Bruch der 15,00 USD-Marke. Diesem bärischen Signal dürften Abgaben bis 14,60 USD folgen. Wird die Marke ebenfalls unterschritten, käme es zu weiteren Verlusten bis 14,31 USD. An dieser wichtigen Unterstützung müssten die Bullen wieder eingreifen, um einen Ausverkauf bis 13,90 USD zu verhindern.Eine Rückeroberung der 15,26 USD-Marke wäre dagegen nur ein Etappensieg. Bereits an der 15,59 USD-Marke könnte die nächste Verkaufswelle starten. Erst darüber wäre eine deutliche Erholung bis 16,00 USD möglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG