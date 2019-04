Goldman Sachs rät zur Vorsicht bei Rohstoffen

Goldman Sachs warnt, dass die diesjährige Rohstoffrally an Fahrt verlieren könne, also sollten Investoren vorsichtig sein und die Daten genau überprüfen, bevor sie Long-Positionen gegenüber Öl und Metallen annehmen, berichtet die Webseite Seneca Standard Bisher sind die Rohstoffe in diesem Jahr um 12% gestiegen, nachdem in den letzten Monaten 2018 ein jäher Selloff stattfand. Analysten des Unternehmens sind der Ansicht, dass weitere Zunahmen durch fundamentales Angebot und Nachfrage angetrieben werden müssten.Goldman Sachs erkennt die Tatsache an, dass sich der Markt von temporären Widerständen wie der US-amerikanischen Regierungsstilllegung wegbewegt habe, während China eine expansivere Politik verfolgte. Dennoch sei Vorsicht geboten."Obwohl das vielleicht auf eine weitere Aufwärtsbewegung für Rohstoffe hindeuten könne, denken wir, dass der Rohstoffmarkt nun ein Niveau erreicht hat, das gegenüber seinen aktuellen Fundamentaldaten nicht länger deutlich unterbewertet ist", so hieß es von den Analysten. Goldman Sachs empfiehlt eine eher neutrale Rohstoffposition innerhalb eines Portfolios.© Redaktion GoldSeiten.de