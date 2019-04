INTL FCStone: Goldpreis zwischen 1.275 bis 1.325 Dollar

Einige Faktoren stünden zugunsten des Goldes, doch eine starke Rally im April könnte ausbleiben, wenn man bedenkt, dass diese Einflüsse in der kürzlichen Vergangenheit nur zu einer temporären Preiszunahme führten, so INTL FCStone. Anfang des Jahres stieg der Preis, doch gab dann nach, berichtet Scrap Register Die Faktoren, die Gold Anfang März geholfen hätten, seien noch immer vorhanden: ein schwächerer US-Dollar, fallende Zinsen weltweit, schlechtere makroökonomische Daten und eine milde Haltung der Zentralbanken."Das könnte den Preis im April etwas anheben", so INTL FCStone. "Doch Gold hat schon zuvor von diesen Variablen profitiert, nur um dann ins Straucheln zu geraten. Also erwarten wir keine deutliche Aufwärtsbewegung und prognostizieren in diesem Monat eine recht enge Handelsspanne von 1.275 Dollar bis 1.325 Dollar je Unze."© Redaktion GoldSeiten.de