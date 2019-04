ThinkMarkets - "FOMO" drängt Geld aus Gold-ETFs in Aktien

Ein verbesserter Ausblick für das globale Wachstum vertreibt Investoren aus dem Gebiet der Gold-ETFs und die "FOMO" - Fear Of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen - schiebt sie hinein in den Wertpapierhandel. Das sagt der Chefmarktanalyst von ThinkMarkets, Naeem Aslam nach einem Artikel von Kitco News "Das Edelmetall hat Pech, da Investoren mehr Interesse daran haben, riskantere Assets zu kaufen als ihr Geld in sichere Häfen abzustellen", schrieb Aslam in einer Mitteilung am Mittwoch. "In Wirklichkeit ist es so, dass alle die Quartalsergebnisse der Aktienmärkte betrachten und die FOMO fühlen."Gold-ETFs erlitten diese Woche deutliche Verluste. Am Dienstag sanken die Bestände des weltgrößten goldgedeckten börsennotierten Fonds SPDR Gold Trust auf 768,1 Tonnen, den niedrigsten Stand seit dem 8. März. Die Prognose für das Weltwirtschaftswachstum habe sich diese Woche verbessert und diese fehlende Risikoaversion sei es, die den Goldkurs unter seinem entscheidenden psychologischen Niveau von 1.300 $ halte, sagte Aslam."Für mich ist das entscheidende Niveau für den Goldpreis 1.300 $, und der Preis muss über dieser Marke stehen, um die Bullen zu überzeugen, dass der Weg des geringsten Widerstands nach oben führt", sagte er. Auch die makroökonomischen Elemente seien zugunsten höherer Goldpreise aufgestellt, fügte der Analyst hinzu. "Sollte die Fed mild bleiben, erwarte ich, dass der Goldpreis zwischen 1.260 $ und 1.360 $ konsolidiert."© Redaktion GoldSeiten.de