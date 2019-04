Metals Focus: jährlicher Goldbericht 2019

In der aktuellen Ausgabe 298 des Precious Metals Weekly von Metals Focus kündigt das Beratungsunternehmen die Veröffentlichung seines jährlichen Goldberichts für dieses Jahr an und führt die wichtigsten Punkte des Berichts an. So wird Gold von der milden Haltung der Fed und dem schwachen Weltwirtschaftswachstum profitieren, aber auch Gegenwinde sind zu erwarten, so die Analysten von Metals Focus.In den letzten sechs Monaten stellte sich der makroökonomische und geopolitische Hintergrund zugunsten von Gold ein. Dieser sollte professionelle Anleger anregen 2019 Netto-Käufer zu bleiben.Wenn die Fed, wie angekündigt, im September eine neue Runde geldpolitischen Stimulus durchführt, könnte das den Euro drücken, da die EZB die aktuellen Zinssätze vorerst beibehält, und in Kombination mit schwächerem Weltwirtschaftswachstum auch Währungen von Schwellenländern. Vor diesem Hintergrund bleibt die Stärke des Dollar 2019 ein Hauptthema und das wird die Aufwärtsbewegung des Goldpreises einschränken.Das Beratungsunternehmen prognostiziert bezüglich der Fundamentaldaten von Gold 2019 ein Vier-Jahres-Hoch in der Schmuckherstellung, angeführt von Indien, China und Italien. Die Investitionen in das physische Metall sollen größtenteils unverändert zum Vorjahr bleiben. Beim Angebot erwarten die Analysten einen Anstieg der Minenproduktion auf ein neues Rekordhoch.Metals Focus prognostiziert eine relativ kleine Handelsspanne um 1.300 USD in den nächsten sechs Monaten. "Eine bedeutsamere Rallye ist für später im Jahr prognostiziert, wenn die Preise dann die 1.400-USD-Marke testen", bemerkte Kavalis.© Redaktion GoldSeiten.de