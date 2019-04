Russland erhöht erneut Gold- und Devisenreserven in KW 13

Gestern veröffentlichte die Zentralbank Russlands die aktuellen Zahlen zu den Beständen ihrer internationalen Gold- und Devisenreserven. Diesen Daten nach beliefen sich die Währungsreserven in der 13. Kalenderwoche per 29. März 2019 auf insgesamt 489,5 Milliarden US-Dollar.Das stellt ein Plus von 2,4 Milliarden US-Dollar oder 0,49% zur vorherigen Woche dar, in der die Bestände 487,1 Milliarden US-Dollar betragen hatten. In der Woche davor hatte die Zentralbank der russischen Föderation ebenfalls die Bestände erhöht.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de