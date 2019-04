WGC: Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse im März 2019

Der World Gold Council ( WGC ) veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der physischen Goldbestände der börsennotierten Fonds im März 2019. Laut seinen Angaben stiegen die Bestände der weltweiten Börsenfonds leicht um 3 Tonnen auf 2.483 Tonnen. Dieser Anstieg entspricht 183 Millionen US-Dollar in Zuflüssen. Diese Goldbestände sind nahe eines Niveaus wie zuletzt im Jahr 2013, als der Goldpreis 25% höher war.Alle Regionen verzeichneten marginale Steigerungen der Bestände. Die nordamerikanischen Fonds verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 2,5 Tonnen Gold (0,2%) im Wert von 104 Millionen US-Dollar. Die Bestände europäischer goldgedeckter Börsenfonds stiegen leicht um 0,3 Tonnen an (0,1%), was 53 Millionen US-Dollar entspricht. Auch die Fonds, die an asiatischen Börsen notiert sind, erhöhten ihre Goldbestände um 0,3 Tonnen (0,5%) bzw. 17 Millionen US-Dollar.Die Fonds der restlichen Regionen erfuhren kleinere Zuflüsse von 0,2 Tonnen Gold (0,7%) im Wert von 9 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de