Minaurum Gold Inc.: Einige Anleger werden ungeduldig

Bei Minaurum werden einige Anleger ungeduldig, was ich aufgrund der bisherigen Bohrergebnisse nicht nachvollziehen kann. Wenn man sich den Handel in den vergangenen Wochen genauer ansieht, dann tauchen immer wieder große Geldseiten auf, die nur darauf warten, Stücke auf diesem Niveau aufzusammeln. Das sind große Adressen mit geologischem Verständnis, die sich hier gerne einkaufen.Ein Blick auf die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen zeigt auch, wie effektiv das Unternehmen arbeitet und wie viel Geld Minaurum Gold in die Exploration steckt.In neun Monaten hat Minaurum 3,24 Millionen CAD in die Exploration gesteckt und somit 82% vom kompletten Budget. Die anderen Kosten werden extrem niedrig gehalten und das ist ein Qualitätsmerkmal, was es in dieser Branche leider viel zu selten gibt! Das Geld der Aktionäre geht in den Boden und nicht in die Taschen der Manager!Bei der Hülle und Fülle an Explorationsunternehmen ist es sehr schwierig die Unternehmen zu finden, die ernsthaft an den Projekten arbeiten und die die sonstigen Kosten gering halten. Minaurum operiert seit Jahren nach dem Prinzip, dass das Geld in die Exploration fließt und ansonsten wird das Geld der Aktionäre nicht sinnlos aus dem Fenster geworfen.Ich erwarte weitere Bohrergebnisse in den nächsten Wochen und wer einen Silber-Explorer sucht, kann um das aktuelle Niveau erste kleine Positionen kaufen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.