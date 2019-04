Rumänien: Goldrückführung aus BoE

Ein Gesetzesvorschlag, der von Liviu Dragnea und Serban Nicolae vorgebracht wurde, ist nun zur Debatte in der rumänischen Abgeordnetenkammer gelandet, so berichtet Business Review . Dieser Gesetzesvorschlag soll die rumänische Zentralbank (BNR) dazu zwingen, alle Goldreserven des Landes von den Tresoren der Bank of England zurück ins eigene Land zu schaffen.Laut dem Legislativrat setze eine derartige Änderung des Statuts der rumänischen Zentralbank eine Befürwortung durch die Europäische Zentralbank voraus. Der Gesetzesvorschlag schlägt vor, dass die BNR Gold nur im Ausland lagern kann, um Profit daraus zu schlagen. Dabei darf die auswärtig gelagerte Menge 5% der Goldreserven nicht überschreiten. Aktuell sollen sich 65% der rumänischen Goldreserven im Ausland befinden.Gegner dieses Gesetzesvorschlags haben vorgebracht, dass es sich als Gefahr für die Regierung herausstellen könnte, das Gold zurückzuführen. Es könnte die Fähigkeit der Regierung einschränken, Kredite von externen Märkten aufzunehmen. Des Weiteren wäre es ein sehr kostspieliges Unterfangen, das Gold zurück ins Land zu schaffen.Ende letzten Jahres beliefen sich die rumänischen Goldreserven auf insgesamt 103,7 Tonnen im Wert von 3,84 Milliarden Euro.© Redaktion GoldSeiten.de