Metals Focus: Gold wirft Platin Rettungsleine zu

Höhere Goldpreise werden Platinpreise unterstützen, so Phillip Newman, Director bei Metals Focus, in einer Rede am Mittwoch bei einem Seminar zu Autokatalysatoren und Treibstoff des International Precious Metals Institute in Atlanta.Wie aus einem Bericht von Kitco News hervorgeht, sank der Platinpreis in den letzten zwölf Monaten um 4% auf 895 USD je Unze. Zeitgleich stieg der Palladiumpreis um 48% auf 1.279 USD je Unze. Dies liegt vor allem daran, dass Palladium von strengeren Emissionsauflagen profitiert.Trotz des überwiegenden Gebrauchs von Platingruppenmetallen in der Industrie ist Platin ein Edelmetall. "Es gibt eine Beziehung zwischen Platin und Gold", sagte Newman. "Ja, der Preisunterschied erreichte Rekordstände, und das führte zu Skepsis bei Investoren. Wir glauben, dass die Beziehung immer noch besteht, und diese wird der Haupttreiber des Platinpreises sein."Metals Focus geht davon aus, dass der Goldkurs dieses Jahr das 1.400-USD-Niveau testen werde, was den Platinpreis aufwärts ziehen werde.© Redaktion GoldSeiten.de