Goldpreisprognose Kitco: Wall & Main Street optimistisch

Aus der aktuellen Goldpreisumfrage von Kitco News , die wöchentlich veröffentlicht wird, geht hervor, dass sowohl Main als auch Wall Street in dieser Woche einen höheren Goldpreis erwarten. Diesmal nahmen insgesamt 12 Marktexperten an der Umfrage teil.Davon waren sieben (54%) Teilnehmer der Ansicht, dass Gold in dieser Woche steigen würde. Drei (23%) Befragte waren bearisch eingestimmt, während weitere drei (23%) Experten einen Seitwärtsmarkt erwarten.Ebenfalls stimmten 534 Kitco-Leser ab. Insgesamt 239 (45%) Teilnehmer waren optimistisch eingestimmt, während weitere 191 (36%) einen Goldpreisrückgang erwarteten. Die verbleibenden 104 (19%) Befragten prognostizierten Seitwärtsbewegungen.© Redaktion GoldSeiten.de