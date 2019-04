Goldpreis auf 1-Wochen-Hoch

Der Goldpreis steigt am Montag auf ein 1-Wochen-Hoch, da der Dollar schwächelt, während Investoren das diese Woche erscheinende Protokoll der Sitzung des US-Offenmarktausschusses im März erwarten, so Reuters . Demnach stieg der Goldspotpreis heute bereits auf ein Hoch von 1.296,69 USD je Unze, während US-Goldfutures auf 1.300,10 USD je Unze stiegen."Der Dollar-Index zieht sich von mehrwöchigen Hochs zurück", sagte Margaret Yang, Marktanalystin bei CMC Markets in Singapore, und fügte hinzu, dass ein schwächerer Dollar als Aufwind für den Goldpreis agiert. Der Dollar sank um 0,1% gegenüber anderen Hauptwährungen, was das physische Metall günstiger für Investoren in anderen Ländern macht.Obwohl die Beschäftigungsrate in den USA von einem 17-Monats-Tief angestiegen ist, zeigten Daten vom Freitag schwächeren Gehaltszuwachs sowie Stellenstreichungen im Produktionssektor. Der schwache Gehaltszuwachs unterstützt die Entscheidung der Federal Reserve, auf weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr zu verzichten. Nun erwarten die Märkte das Protokoll des Offenmarktausschusses am Mittwoch für weitere Hinweise zur künftigen geldpolitischen Haltung der Fed.Der Aufstieg des Goldpreises wurde durch starke Aktien am asiatischen Markt im Zaum gehalten, die auf 7-Monats-Hochs stiegen, da Investoren durch die Erholung der US-Gehälter und Hinweise für mehr Stimulus in China ermutigt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de