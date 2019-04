Resolute Mining Ltd.: Starkes Produktionsupdate

Resolute Mining gab heute vorab die Produktionszahlen für das abgelaufene März-Quartal bekannt ( Link ). Allen Unkenrufen zum Trotz konnte Resolute in den vergangenen drei Monaten einen Zuwachs von satten 33% bei der Goldproduktion vermelden.Im März-Quartal hat Resolute 98.105 Unzen Gold produziert und auf der Syama Mine konnte ein neuer Produktionsrekord gemeldet werden. Die Goldproduktion auf dieser Hauptmine des Unternehmens stieg rund 50% auf 84.552 Unzen an.Die Prognosen für das Gesamtjahr (300.000 Unzen zu 960 USD) wurden bestätigt.Die Produktion auf Syama wurde getrieben von sehr guten Ergebnissen vom neuen Tabakoroni Gebiet. Das Erz hatte höhere Gehalte als erwartet und die Ausbeuten lagen auch über den Erwartungen. Dieses Oxid-Erz führte dann zu einer hohen Auslastung in der Anlage und es konnte auch ein größerer Stockpile aufgebaut werden.In der Untertagemine, in der das Sulfid-Erz abgebaut wird, soll nun ein eher gemäßigter Wachstumspfad eingeschlagen werden und das Management geht nun davon aus, dass die Untertagemine im September-Quartal die volle Auslastung erreicht.Es wurde 45% mehr Erz von Untertage gefördert und die Quartalsproduktion lag bei 13.336 Unzen Gold.Die australische Mine Ravenswood bleibt ein Underperformer. Die Produktion ging um 22% zurück und dort wurden 13.554 Unzen abgebaut. Die Operationen waren durch die tropischen Stürme und zu wenig Erz aus der MT Wright Mine beeinflusst.Das neue Tabakoroni Gebiet sorgte für ein gutes Quartal bei Resolute und so hat sich das Management entschieden, der Untertagemine etwas mehr Zeit zu geben, auf die volle Kapazität zu kommen. Hier hätte ich mir sicherlich eine bessere Entwicklung gewünscht, ebenso in Australien. Doch das Unternehmen konnte sehr starke Produktionszahlen vorlegen und woher das Gold letztendlich kommt, schien den Markt heute nicht zu interessieren. Die Aktie konnte bei hohen Umsätzen um 7,7% zulegen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.