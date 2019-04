Harmony Gold bislang ohne Entscheidung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanischen Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. zeigt sich seit dem Sommer 2017 in einer relativen Seitwärtsspanne. Durchaus recht großzügig zu interpretieren, so ist´s dennoch gerade auch mit dem Blick auf das langfristige Chartbild so, dass man im Bereich rund um 1,50 USD auf stete Nachfrage stieß. So bspw. zuletzt während des Ausklangs 2018. Worauf man jetzt achten sollte, erfahren Sie im Nachgang.Im Februar scheiterte die Aktie punktuell an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2017. Die Verluste vom März werden gegenwärtig etwas relativiert und doch steht eine klare Entscheidung noch immer aus. Letztlich sollte man unter bullischen Gesichtspunkten auf eben diese Trendlinie achten, welche bei einem Wochen- bzw. insbesondere Monatsschluss über 2,15 USD als überwunden gelten würde.In diesem Fall wäre neben dem Level von 2,35 USD rasch mit einer Bewegung bis zur Marke von 2,50 USD zu rechnen, bevor darüber ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls bis rund 3,00 USD je Anteilsschein einzukalkulieren sein dürfte. Unterhalb des etablierten Abwärtstrends, mitsamt jeweils tieferer Bewegungshochs, ist die aktuell übergeordnete Lage durchaus leicht bärisch zu interpretieren. Diese würde Zuspruch erfahren, sofern ein neues Wochentief unterhalb von 1,55 USD markiert wird.In Folge dessen könnte es recht schnell abwärts bis hin zum Tief vom 16. August des letzten Jahres bei 1,42 USD gehen. Ein Rückgang darunter dürfte weitere Verluste bis 1,20 USD und tiefer bis zum Abverkauf in Richtung des Penny-Stock-Universums bei 1,00 USD einleiten.Die Chancen einer Umkehr bzw. eines Ausbruchs über die Abwärtstrendlinie seit 2017 sind durchaus gegeben. Gelingt es der Aktie daher über das Niveau von 2,15 USD anzusteigen, sollten weiter steigende Notierungen bis 2,35 USD und darüber bis zur Marke von 2,50 USD keineswegs überraschen.Verlieren die Bullen abermals ihren Mut, so könnte die Aktie unterhalb von 2,00 USD durchaus wieder in Richtung der Unterstützungszone von 1,50 USD abschmieren. Ein Rückgang darunter sollte weitere Verluste bis zum Tief vom August bei 1,42 USD begünstigen, bevor darunter mit Anschlussverlusten bis 1,20 USD und dem folgend bis zur runden Marke von 1,00 USD zu rechnen wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.