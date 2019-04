Societe Generale: Goldpreis bei 1.400 Dollar je Unze in Q1 2020

Der Goldpreis wird bis Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich höher steigen, so Societe Generale in einem kurzen Bericht. "Wir prognostizieren, dass der Goldpreis über das Jahr zunehmend steigen wird. Derweil werden Investoren versuchen, sich davor zu schützen, dass Risikoassets 2020 eine Rezessionsphase betreten könnten", so die Bank laut Scrap Register "Es wird erwartet, dass der Goldpreis durchschnittliche 1.400 Dollar je Unze im ersten Quartal 2020 erreichen wird. Die geldpolitische Kehrtwende der Fed und der Europäischen Zentralbank in den letzten Wochen bietet ebenfalls eine kleine Ruhepause für nicht ertragsfähige Assets", erklärte Societe Generale."Da wir nicht länger erwarten, dass die Fed in diesem Zyklus die Zinsen erhöhen wird und die EZB unbefristet pausiert, bewegen sich die Realzinsen wahrscheinlich auf die Null zu - vielleicht sogar auf negative Werte. Das sollte es relativ einfacher machen, Gold innerhalb eines Portfolios zu halten."© Redaktion GoldSeiten.de