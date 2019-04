BMO: Zinssenkungen der Fed unnötig

Das Argument für Zinssenkungen der Federal Reserve wird "hauchdünn", so Doug Porter, Chefökonom bei BMO Capital Markets. Wie Kitco News berichtet, preisen die Märkte dem CME FedWatch Tool zufolge eine Zinssenkung zum Ende des Jahres mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein, obwohl die US-Wirtschaft laut Porter keine lockere Geldpolitik erfordere.Nach einem schwachen Jahresbeginn haben sich die Bedingungen erheblich gebessert. "Die Ölpreise sind wieder im Bereich des Durchschnitts des letzten Jahres und seit Jahresanfang um mehr als 40% gestiegen. Aktien haben die Scheußlichkeit von Ende 2018 größtenteils umgekehrt, mit dem S&P weniger als 2% von seinem Allzeithoch entfernt", sagte er.Der einzige Grund für die Fed, eine Lockerung auch nur in Erwägung zu ziehen, war, dass das US-Wirtschaftswachstum schwächer zu werden schien, doch das wurde durch insgesamt ordentliche Wirtschaftsdaten widerlegt, fügte Porter hinzu. Er prognostiziert eine weitere Zinserhöhung dieses Jahr.Der Rohstoffanalystin der Bank zufolge sei das kein Problem für die Goldpreise. Sie geht immer noch von einem Durchschnittspreis von 1.293 USD je Unze Gold in diesem Jahr aus. In einer E-Mail an Kitco News teilte Colin Hamilton, Rohstoff-Research-Leiter bei BMO mit, dass selbst wenn die Zinsen in diesem Zyklus steigen sollten, die Realzinsen relativ niedrig bleiben werden. "Es gibt wenig, worüber man sich sorgen müsste", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de