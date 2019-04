Global Li-Ion Graphite.: Aktueller Stand des Graphitprojekts in Madagaskar

Vancouver, 9. April 2019 - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) informiert die Aktionäre des Unternehmens und andere Interessenten über seine Fortschritte bei den Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion im Graphitprojekt Malagasy.Pascal Marchand, M.Sc., P. Geol, beaufsichtigt die Erstellung des Minenerschließungs- und Umsetzungsplans von Global Li-Ion, um in seinen Graphitminen Ambato-Arana wieder die kommerzielle Produktion aufzunehmen, und liefert dazu auch wichtige Beiträge. Pascal berichtet, dass der Großteil der Zugangs- und Bergbauinfrastruktur in gutem Zustand ist. Er meldet ferner, dass die zutage tretenden graphithaltigen Schichten in den freiliegenden Lateritfelsen eine Mächtigkeit von bis zu 10 Metern aufweisen. In anderen Bereichen der Konzessionen von Global Li-Ion liegen Schichten mit bis zu 20 oder gar 30 Meter Mächtigkeit vor. Pascals geologische Analyse deutet darauf hin, dass die graphithaltigen Schichten gefaltet sein können, wodurch Global Li-Ion über zusätzliche Graphitzielgebiete in vertikaler sowie horizontaler Richtung verfügt, da sich die graphithaltigen Schichten über die bestehenden Gruben hinaus erstrecken. Er hat überdies gemeinsam mit Global Li-Ion an der Erfassung der wichtigsten historischen Daten und Berichte gearbeitet, sodass diese im Rahmen der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudien von ECG Auguste analysiert werden können.Global Li-Ion hat den Zugang zu seinen Minenstandorten im Gebiet Tsanavoniany, das sich in einer seiner drei Bergbaukonzessionen (Konzession Nr. 97) befindet, bewertet und festgestellt, dass sich die Straße in gutem Zustand befindet und lediglich geringfügiger Reparaturen und Planierarbeiten bedarf. Allein in diesem Gebiet wurde Graphit mit einem Kohlenstoffgehalt von 95 % mit einer konstanten Rate von 2.500 Tonnen pro Jahr (Siebgröße: 80+) produziert und zwar unter Verwendung von Bergbauverfahren, die weniger fortschrittlich waren als jene, die Global Li-Ion einzusetzen gedenkt (Quelle: Bericht von BRGM, 2007). Global Li-Ion verfügt über 5 bedeutende Gruben, in denen zuvor Abbauarbeiten stattfanden, sowie eine große Zone mit Graphitmineralisierung, die sich über diese Gruben hinaus über die gesamten Konzessionen des Unternehmens hinweg erstreckt. Global Li-Ion bemüht sich darum, diese Mineralisierung abzugrenzen und zu quantifizieren.Sam Malin, COO und Director, sagt: Die anhaltenden analytischen Arbeiten in den Graphitminen Malagasy von Global Li-Ion liefern nach wie vor vielversprechende Ergebnisse, während das Unternehmen gleichzeitig Fortschritte beim Abschluss des endgültigen Erschließungs- und Umsetzungsplans für die Mine macht.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Glen Macdonald, P.Geo, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).John Roozendaal, PresidentTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. 