Piedmont Lithium Ltd.: Umfassendes Update!

Piedmont Lithium gab heute ein ausführliches Projekt-Update bekannt ( Link ).Das Unternehmen liegt voll im Zeitplan und hat diesen seit Bekanntgabe Ende 2017 zu 100% eingehalten, was in unserer Branche eine Ausnahme ist.Die metallurgischen Tests laufen und das Unternehmen rechnet damit, dass die finalen Resultate für die DMS-Analysen im Mai eintreffen.Die Bohrungen laufen weiterhin mit 3 Bohrgeräten. Noch im April soll die allererste Ressource für das Central Projekt kommen und bis Juni/Juli dann eine erweitere größere Ressource für das CORE Projekt.Die kompletten Studien für den Bau der Mine laufen ebenfalls und werden 2019 andauern. Finale Resultate werden Ende 2019 erwartet. Primero arbeitet bereits an einem Update für die Scoping-Studie, welches dann noch im Sommer kommen soll, nachdem die o.a. Ressourcen fertiggestellt sind. Piedmont Lithium wird zudem die PFS vermutlich überspringen und nach einem weiteren Infill-Bohrprogramm sofort eine DFS (definitive Machbarkeitsstudie) erstellen.Auch der Genehmigungsprozess läuft bereits und das Unternehmen arbeitet an den Genehmigungen auf State- und Regierungsebene. Die Zeitschiene ist auch hier sehr eng gestrickt und das Management will diesen Prozess bis Ende 2019 abschließen.Zu guter Letzt gab das Management an, dass man bereits in Verhandlungen mit diversen potentiellen Abnahmepartner, Finanzierungspartnern und strategischen Investoren sei. Die interessierten Parteien kommen aus dem Lithium- und Miningsektor, sowie aus der Chemie-Branche, der Automobilbranche und dem Private-Equity Sektor:Das Arbeitsprogramm ist extrem und der Vorstand zeigt sich zufrieden und optimistisch:Piedmont legt ein wahnsinniges Tempo vor und wie eingangs erwähnt, ist es eine Seltenheit, dass ein Unternehmen die gesteckten Zeitziele derart gut einhalten kann.Die nächsten Monate werden also extrem spannend und es stehen diverse wichtige Neuigkeiten an (zwei neue Ressourcenschätzungen, metallurgische Tests, Genehmigungen, Update Scoping-Studie, strategische Partner).