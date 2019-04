Euro Sun Mining: Führende Bergbaujuristin Eva Bellissimo wird in den Board of Directrors eintreten

Toronto, 9. April 2019 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Eva Bellissimo in den Board of Directors eingetreten ist.Eva Bellissimo ist ein Partner bei McCarthy Tetrault LLP, wo sie Co-Leiterin der Canada Mining of McCarthy Tetraults Global Metals & Mining Group ist. Evas Praxis konzentriert sich auf Fusionen und Akquisitionen, Unternehmensfinanzierung und Einhaltung der Wertpapiergesetze. Mit über 17 Jahren Erfahrung in der Bergbaubranche ist Eva eine zuverlässige Beraterin von zahlreichen Unternehmen in der Branche gewesen und hat Hunderte von Transaktionen geleitet. Sie hat einen guten Ruf als eine strategische und pragmatische Anwältin entwickelt.Scott Moore, Euro Suns CEO, sagte: "Wir freuen uns, jemanden wie Eva mit ihrer Erfahrung und umfangreichen Wissen der Bergbaubranche bekommen zu haben. Sie war an vielen signifikanten Transaktionen beteiligt insbesondre im Goldsektor und wird eine wertvolle Ergänzung des Boards sein. Wir sind begeistert, sie in das Team von Euro Sun aufzunehmen."Eva ist anerkannt im Canadian Legal Lexpert Directory (Mining), Lexpert's Guide der führenden, die US-/kanadische Grenze übergreifenden Firmenanwälte in Kanada und Lexpert's globaler Führungskräfte im Bergbau. Zusätzlich zu ihrer Anwaltskanzlei ist Eva in der University of Western Ontario weiterhin aktiv eingebunden, wo sie an der juristischen Fakultät eine regelmäßige Dozentin für Unternehmensfinanzierung im Bergbau war. Sie ist ebenfalls Vorsitzende des Beratungsausschusses für das DAN-Managementprogramm. EVA ist eine Absolventin der University of Western Ontario (B.A. (ACS) und LLB).Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien. Die Liegenschaft beherbergt 10,11 Mio. Unzen Goldäquivalent (7,05 Mio. Unzen Gold bei 0,55 g/t Au und 1.390 Mio. Pfund Kupfer bei 0,16 % Cu).Für weitere Informationen über Euro Sun Mining oder den Inhalt dieser Pressemitteilung kontaktieren Sie bitte die Investor Relations unter info@eurosunmining.com.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.