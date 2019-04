Handelsspannungen zwischen EU & US sind gut für Gold

Mögliche weitere Spannungen im Welthandel könnten den Goldpreis unterstützen, so kommentierte die Commerzbank. "An diesem Morgen erhält er Unterstützung durch die Drohung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, neue Strafzölle auf verschiedene Produkte aus der Europäischen Union zu erheben", so die Bank laut Scrap Register Spezifisch bezogen sich die Analysten auf den Plan der USA, die angeblich illegalen Subventionen der EU in die Flugindustrie in Angriff zu nehmen. "Unserer Ansicht nach erhöht dies zudem die Wahrscheinlichkeit, dass US-Zölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile erhoben werden", so auch TD Securities.Trump habe bis Mitte Mai Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Würde er derartige Zölle erheben, so würde das die EU höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, erklärte TDS.© Redaktion GoldSeiten.de