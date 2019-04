Scotiabank - Mehrere Versuche, um Widerstand bei 1.350 $ zu brechen

Der Goldkurs wird laut der Scotiabank einige Versuche brauchen, um dieses Jahr erfolgreich den Widerstand bei 1.350 USD je Unze zu durchbrechen, so Kitco News . "Wir glauben weiterhin, dass es nicht mit einem Versuch getan ist, den zyklischen Bereich, den 1.350 USD markiert; vorerst sind beide Seiten um 1.300 USD eine sichere Zone, da die Herausbildung eines für den Dollar negativen Katalysators erwartet wird", so Nicky Shiels, Rohstoffstratege der Scotiabank.Der Grund für mehrere Versuche liege in einer Trennung zwischen dem Goldpreis und der gesunkenen US-amerikanischen Real- und Nominalzinsen, sagte Shiels. Ein Großteil dessen ist der Scotiabank zufolge auf die Widerstandsfähigkeit des US-Dollars zurückzuführen, der nicht auf eine mildere Federal Reserve reagiere und weiterhin als Schutz vor geopolitischen Risiken, wie dem BREXIT und den Handelsgesprächen zwischen China und den USA, angesehen werde. Gegenwind für den Goldpreis biete auch der Mangel an "anhaltender Volatilität in den US-Aktienmärkten".Es gebe aber auch mehrere stützende Treiber für den Goldpreis, so Shiels, u. a. ein erhöhtes Interesse von Zentralbanken, ETF-Aktivitäten und der insgesamt niedrigere Kurs des US-Dollars.© Redaktion GoldSeiten.de