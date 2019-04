Schatzsucher findet antike, römische Goldmünze

Im letzten Monat fand ein Hobby-Schatzsucher eine Goldmünze in Kent, einer südöstlichen Region Englands. Diese fand er nahe einer antiken römischen Straße, nachdem er zuvor 45 Minuten lang vergeblich nach Wertgegenständen gesucht hatte, so berichtet Atlas Obscura Auf der Goldmünze selbst ist das Gesicht eines antiken römischen Kaisers abgebildet. Dieser ist bekannt als Allectus, der drei Jahre lang über Großbritannien herrschte. Er war ehemaliger Finanzminister von Carausius, der im Jahr 286 eine Revolte in Großbritannien anzettelte, um abgeschieden vom römischen Reich über die Landmasse zu herrschen.Im Jahr 293 wurde dieser jedoch von Allectus getötet, der dann selbst drei Jahre lang herrschte. Auf der anderen Seite der Münze findet man zwei kniende Gestalten, die zum Gott Apollo beten.Die Münze wiegt 4,31 Gramm und soll zum 12. Juni 2019 in einem Londoner Auktionshaus versteigert werden. Deren Wert wird auf etwa 70.000 bis 100.000 Pfund, oder mehr als 130.000 Dollar geschätzt.Laut dem Londoner Auktionshaus sei dies die erste Allectus-Münze, die man in 50 Jahren gefunden habe und die 24. Münze dieser Art, die bisher existiert. Es ist die zweite dieser Art, die man in Kent entdeckt hat und die erste Münze, die man versteigern wird.© Redaktion GoldSeiten.de