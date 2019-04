Maple Gold Mines schließt geophysikalische Untersuchungen mit breit angelegten induzierten Polarisationslinien ab

Montreal, 10. April 2019 - Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) hat kürzlich eine Untersuchung zur Induzierten Polarisation ("IP") mit Abitibi Geophysique unter Verwendung ihrer OreVision-Technologie entlang des Streichs im Osten und Nordosten des 6 km langen Ressourcengebiets durchgeführt. Die Untersuchung umfasste 400 m voneinander entfernte Leitungen mit einer Gesamtlänge von ca. 40 Linienkilometern auf einem wenig gebohrten 15 qkm großen Gebiet (siehe Abb. 1). Dateninversionen und Interpretationen stehen noch aus.Die IP-Technologie hat sich seit den 90er Jahren, als die meisten der vorangegangenen IP-Untersuchungen auf dem Gelände von Douay abgeschlossen wurden, erheblich weiterentwickelt; moderne IP-Technologien ermöglichen eine wesentlich tiefere Durchdringung, als es historische Untersuchungen in der Vergangenheit konnten. Die derzeit produzierende Goldmine Vezza liegt etwa 20 km östlich des in Abb. 1 dargestellten IP-Netzes, und das Unternehmen hofft, dass die heute verbesserte IP-Technologie ein oder mehrere Sulfidsysteme erkennen wird, die auch das technische Team des Unternehmens zu neuen Goldfunden vom Typ Vezza führen könnten.Frühere Bohrungen östlich des aktuellen Ressourcengebiets (Micon 2018) waren im Allgemeinen begrenzt, sehr weiträumig und flach. Es gibt jedoch ermutigende Beobachtungen aus den vergangenen Bohrdaten, einschließlich ähnlicher geochemischer Signaturen für das Ressourcengebiet und mehrerer Abschnitte >1 g/t Au, die bis zu 6 km östlich des aktuellen Ressourcenbereichs entdeckt wurden.Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold sagte: "Der Abschluss dieser IP-Untersuchung spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Generierung von immobilienbasierten Zielen wider. Wir kontrollieren einen sehr perspektivischen Boden, der sich über die Fehlerzone von Casa Berardi erstreckt, und glauben, dass neue Ideen und Technologien das Potenzial haben, zu neuen Entdeckungen und technischen Durchbrüchen für uns bei Douay zu führen. Wir planen, methodisch neue prospektive Ziele zu entwickeln und zu priorisieren und selektiv unsere Ziele mit höchster Priorität zu testen, wie sie definiert sind."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46441/MGM IP Survey (Apr 10 19) FINAL DEPRcom.001.pngAbb. 1: OreVision IP-Messlinien, die die potenzielle östliche Ausdehnung des Ressourcenbereichs sowie zusätzliche Ziele für den NE entlang und in der Nähe des Fehlers Casa Berardi North abdecken. DDh-Proben >1 g/t Au, die vertikal von der Bohrspur projiziert werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft. Klicken Sie auf den folgenden Link, um die QA-QC-Standards und -Protokolle des Unternehmens zu überprüfen: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement.Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~392 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streich) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec in Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.comIM NAMEN VON Maple Gold Mines Ltd. "Matthew Hornor"B. 