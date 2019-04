Nachfrage an Goldmärkten sorgt für Momentum

Standhafte Nachfrage an traditionellen Goldmärkten sorgt für neues Aufwärtsmomentum, so Trey Reik, Portfoliomanager bei Sprott U.S. Holdings. In einem Bericht erklärte Reik, dass die Schwäche an Goldfuturesmärkten wie der COMEX - auch bekannt als Papiergoldmärkte - historisch von der Stärke an physischen Märkten umgekehrt wurde.Traditionell gewann die Goldpreisschwäche an der COMEX an Fahrt, nur um dann durch starke Nachfrage an üblicherweise physischen Märkten umgekehrt zu werden, berichtet Scrap Register . China und Indien wären dabei die beiden größten Märkte."So haben die weltweiten physischen Märkte Tiefs für Korrekturen an den Papiergoldmärkten festgelegt. Tatsächlich muss man bei der Evaluierung der Rolle westlicher Futures und Optionen an den weltweiten Goldmärkten hervorheben, wie wenig der Handel an der COMEX doch tatsächlich mit physischem Bullion zu tun hat", erklärte er in dem Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de