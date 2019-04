FED weniger mild; Goldpreise bleiben positiv

Goldpreise halten an Tagesgewinnen fest, selbst wenn das Protokoll der Sitzung des US-Offenmarktausschusses eine weniger milde Haltung der Federal Reserve als die Märkte erwartet hatten, zeigt, so ein Bericht von Kitco News . Aus dem Protokoll des Märztreffens ging hervor, dass die meisten Teilnehmer konstante Zinssätze für 2019 erwarten."Die Mehrheit der Teilnehmer erwartet, dass die Entwicklung der Wirtschaftsprognose und Risiken für die Prognose rechtfertigen, dass der Zielwert für den Rest des Jahres unverändert bleibt", so das Protokoll. "Einige der Teilnehmer merkten an, dass der derzeitige Zielwert des Leitzinses nah an ihren Schätzungen seines längerfristigen neutralen Niveaus war, und sahen ab, dass sich das Wirtschaftswachstum im Prognosezeitraum nahe seiner längerfristigen Trendlinie fortsetzt."Die Goldpreise sanken als Reaktion auf das neutrale Protokoll leicht von ihren Tageshochs ab, konnten jedoch an den meisten Gewinnen festhalten. Manchen Ökonomen zufolge war der Ton im Zentralbankausschuss neutral. Das Protokoll merkte an, dass die geldpolitische Entscheidung von der Gesundheit der Wirtschaft abhängig gemacht werden würde.Ob es eine Zinssenkung zum Jahresende gebe, wird im Protokoll nicht festgelegt. Die Teilnehmer wollen ihre Entscheidung darüber von künftigen Daten und Entwicklungen abhängig machen. Sollte sich die US-Wirtschaft oberhalb ihrer längerfristigen Trendlinie entwickeln, wie es derzeit erwartet wird, würden einige Teilnehmer eine leichte Erhöhung des Zielwerts des Leitzinses als angemessen ansehen.© Redaktion GoldSeiten.de