Brennstoffzellenfahrzeuge aus China fördern Platinnachfrage

In einem Bericht des World Platinum Investment Council ( WPIC ) wird hervorgehoben, wie sich die Entwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen in China auf Platin und dessen Nachfrage auswirken könnte.Vor kurzem wurden Änderungen an Chinas Programm zur Produktion neuer alternativ angetriebener Fahrzeuge vorgenommen. Dabei wurde der Fokus nun auf elektrische Brennstoffzellenfahrzeuge gelegt. Bis 2025 sollen laut China etwa 50.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein."Brennstoffzellen waren schon immer wichtiger Bestandteil von Chinas Plänen für neue alternativ angetriebene Fahrzeuge. Die Brennstoffzellenära hat bereits begonnen und Brennstoffzellenfahrzeuge werden zunehmend für den Transport verwendet - von Langstreckenfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu Brennstoffzellenautos", so Wan Gang, Leiter der China Science and Technologies Association.In einer auf Platin basierenden Hydrogenbrennstoffzelle werden Wasserstoff und Sauerstoff kombiniert, um Elektrizität zu erzeugen, wobei Hitze und Wasser die einzigen Nebenprodukte darstellen. Platin eignet sich besonders als Brennstoffzellenkatalysator, da es diese Reaktionen optimal stattfinden lässt, während das Metall zugleich in der Lage ist, der hohen Stromdichte und dem komplexen chemischen Umfeld innerhalb der Brennstoffzelle zu widerstehen.Diese auf Platin basierenden Brennstoffzellen sollen zukünftig wichtige Nachfragetreiber für das Metall darstellen. Es wird geschätzt, dass Chinas Pläne bis 2030 insgesamt 320.000 Unzen Platin benötigen würden.© Redaktion GoldSeiten.de