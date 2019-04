Schweizer Banknoten: Jetzt gibt es den neuen 1.000er

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) widersteht dem gegenwärtigen Trend, große Geldscheine soweit es geht aus dem Verkehr zu ziehen. Im Gegenteil - vor einigen Tagen begann die Ausgabe der neuen 1.000er-Note.Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank (EZB), die bereits seit dem Jahr 2016 keine neuen 500 €-Scheine mehr herausgeben läßt, möchte die SNB ihren Bürgern offenbar auch in Zukunft die mit großen Banknoten verbundene "gedruckte Freiheit" belassen.Während die Politiker des Euroraums "ihre" Bürger glauben lassen wollen, daß der Umlauf großer Geldscheine vornehmlich kriminellen Aktivitäten diene, bleibt man in der Eidgenossenschaft pragmatisch:Dort werden 1000er nach wie vor auch von Privathaushalten genutzt, wenn es etwa um die Anschaffung von Autos oder Möbeln geht. Unternehmen horten darüber hinaus 1.000er, um die auch von der SNB verhängten Negativzinsen zu umgehen.Und die zu jedem Jahresende ansteigende Nachfrage nach diesem Geldschein läßt die Vermutung aufkommen, daß so mancher vermögenssteuerpflichtige Schweizer zum Jahresultimo Geld von den Konten abhebt und die Banknoten dann "vergißt". Offiziellen Verlautbarungen zufolge wird dieses Geld "natürlich" für den Kauf wertvoller Weihnachtsgeschenke eingesetzt...Nach der jetzt neuen 1.000-Franken-Banknote wird Mitte September noch der neue 100er folgen und damit die neunte Banknotenserie komplettieren. Die Geldscheine der Vorläuferserie (8. Serie) werden bis auf weiteres gesetzliches Zahlungsmittel bleiben.Die davor herausgegebenen Banknotenserien wurden offiziell alle zurückgerufen, die Noten der 7. Serie beispielsweise zum 1. Mai 2000. Sie sind seitdem keine offiziellen Zahlungsmittel mehr, können aber noch innerhalb von 20 Jahren ab dem Rückrufdatum (bei der 7. Serie somit bis zum 30.4.2020) bei der SNB offiziell (also mit Identifikation des Einreichers und eventueller Geldwäschekontrolle) umgetauscht werden.Damen und Herren, die ältere Franken-Noten in ihrem Bestand haben, sei ein Blick auf die Internetseite der Schweizerischen Nationalbank (www.snb.ch) empfohlen. Unter dem Menüpunkt " Bargeld " sind dort Abbildungen aller seit Beginn des 20. Jahrhunderts herausgegebenen Franken-Banknoten zu finden.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus Vertrauliche Mitteilungen - aus Politik, Wirtschaft und Geldanlage, Nr.4334