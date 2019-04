ICBC - Gold zwischen milder Fed und Risikobereitschaft

Für die weltweit größte Bank bleibt der Ausblick für den Goldpreis neutral, die das gelbe Metall zwischen einer milden Federal Reserve und höherer Risikobereitschaft der Investoren eingeklemmt ansieht, so Kitco News "Wir bleiben kurzfristig neutral und erwarten, dass es weiterhin innerhalb der aktuellen Preisspanne gehandelt wird. Im Wesentlichen spiegelt das unsere relativ neutrale Sicht des US-Dollars wider.", gab ICBC Standard Bank in einem Bericht bekannt. "Die Goldpreise stecken zwischen einem milden US-Offenmarktausschuss und relativ starker Wertentwicklung riskanter Vermögenswerte."Am Donnerstag verlor der Goldpreis Kitco News zufolge 1,5%, mit einem Kursrückgang der Goldfutures für Juni an der COMEX von 1.311,90 USD auf 1.293,40 US je Unze. Die Relation von Gold zu realen US-Renditen sei kurzfristig zusammengebrochen, erklärte ICBC und merkte an, dass der US-Dollar, Aktien- und Anleihemärkte den Goldpreis in verschiedene Richtungen ziehen.Auch der Silberpreis verzeichnete am Donnerstag signifikante Verluste. Im Tagesverlauf sank der Preis um 2% auf unter 15 USD je Unze für Mai-Futures. Jedoch sieht ICBC in Silber eine großartige Chance, da das Gold/Silber-Verhältnis sich weiter ausdehnt.© Redaktion GoldSeiten.de