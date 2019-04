Mehrere Faktoren treiben Nachfrage nach Gold an

Kürzliche geopolitische Ereignisse hätten Gelegenheiten am Edelmetallmarkt geschaffen, trotz Unsicherheiten an den Märkten anderorts, so CEO von Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Gautham Sashittal, am Donnerstag."Die Unsicherheit treibt die Goldnachfrage an, die weltweiten Aktienmärkte befinden sich auf Rekordhochs und sind in den letzten zehn Jahren gewachsen. Des Weiteren gibt es geopolitische Unsicherheiten und Dollarschwäche, die sich positiv auf den Goldpreis auswirkt", erklärte er The National , während der Edelmetallkonferenz in Dubai.Weitere Faktoren seien die aktuellen Wahlen in Indien, die Spannungen zwischen USA und Venezuela, der Brexit sowie die Zinserhöhungen von Zentralbanken. All dies würde sich positiv auf die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen auswirken."Vor zehn Jahren lag der Goldpreis bei 870 Dollar je Unze, 2011 stieg er auf fast 1.900 Dollar je Unze, dann 2016 fiel er auf 1.100 Dollar je Unze und befindet sich aktuell bei etwa 1.300 Dollar je Unze. Offensichtlich ist die Bewegung von 1.100 Dollar auf 1.300 Dollar je Unze auf die wachsende Nachfrage zurückzuführen", kommentierte Sashittal.© Redaktion GoldSeiten.de