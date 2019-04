TDS - Diversifikation weg von riskanten Assets unterstützt Gold

Sorgen darüber, wie lange der Preisanstieg auf dem Aktienmarkt noch andauern wird, sollten dabei helfen, eine Untergrenze für den Goldpreis zu bilden, so TD Securities laut Scrap Register "Wir erwarten, dass CTAs [Commodity Trading Advisers] immer noch eine dauerhafte Positionierung in Gold aufbauen, trotz einer relativ niedrigen Schwelle für Algorithmustrendanhänger das Schiff zu verlassen. was das Risiko für einen plötzlichen Kursrichtungswechsel hoch hält", fügte TDS hinzu."Allerdings werden die Stimmen der Marktbeobachter zunehmend lauter, die nach der monumentalen Rally der letzten drei Monate für die Diversifikation weg von Aktienmarkt-Risiken argumentieren, was andeutet, dass zusätzliches Interesse an Gold den Preis des gelben Metalls über dem Höchststand halten sollte", so TDS.© Redaktion GoldSeiten.de