Tahoe Resources Inc. hadert am Widerstand

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources scheint am Widerstandsbereich von 3,90 USD während dieser Handelswoche klar abgewiesen und so scheint es, als würden die Notierungen doch wieder gen Süden abdrehen wollen. Die Kursziele auf der Südseite befinden sich hierbei im Bereich von 3,40 USD bzw. 3,25 USD. Unterhalb von 3,25 USD könnte größeres Ungemach unter mittelfristiger Betrachtung drohen.Zur Entspannung der gegenwärtigen Situation müsste die Aktie klar über die mehrfach bestätigte Widerstandszone von 3,90 USD ansteigen und per Wochenschluss darüber glänzen. Sodann wäre vielmehr mit Kursgewinnen in Richtung von 4,25 USD und darüber bis 5,25 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.