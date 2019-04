Gold auf 1-Wochen-Tief, während Aktien steigen

Der Goldkurs sank am Montag, da solide Daten aus China die Aktienkurse ankurbelten und Sorgen über einen globalen Konjunkturabschwung milderten. Das geht aus einem Bericht von Reuters hervor.Der Goldpreis sank um 0,1% auf 1.288,83 USD je Unze per 7:50 Uhr, nachdem es vorher auf 1.286,44 USD je Unze sank, der tiefste Stand seit dem 5. April. "Der Goldpreis fiel wegen verbesserter makroökonomischer Daten, was Risikobereitschaft fördert", so Margaret Yang, Marktanalystin bei CMC Markets, Singapore.Zu den Faktoren, die auf dem Goldpreis lasten, gehörten besser als erwartete Zahlen zu Kredit und Exportwachstum in China, ein positiver Start der Berichtssaison in den USA und Hoffnungen über eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA, so Yang.© Redaktion GoldSeiten.de