FATF - Pakistan soll Goldkäufe verfolgen

Die "Financial Action Task Force on Money Laundering", kurz FATF, ein internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung, bat Pakistan für den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung neue Beschränkungen einzuführen, einschließlich der Dokumentation und Regulierung aller Goldmärkte, berichtet The Hindu Business Line Demnach soll das pakistanische Finanzministerium eine Liste erhalten haben, mit Empfehlungen der FATF. Islamabad soll Daten aller Goldmärkte im Land sammeln und den Verkauf und Kauf von Goldgegenständen mit Bargeld einschränken, und stattdessen die Bezahlung mit Debit- oder Kreditkarten erforderlich machen.Auch soll das Land eine Einschränkung des Gold- und Schmuckangebots für verbotene Gruppierungen und Terrororganisationen sicherstellen. Des Weiteren hält die FATF Pakistan an, Informationen aller Trusts sowie ihrer Bankkonten auf Distriktebene zu erfassen und die Regulierung tausender registrierter Trustorganisationen zu gewährleisten.© Redaktion GoldSeiten.de