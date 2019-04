Simbabwe will "Use-it-or-lose-it"-Bergbauregel einführen

Wie der stellvertretende Bergbauminister von Simbabwe, Polite Kambamura, bei einer Konferenz in Johannesburg sagte, zieht Simbabwe in Erwägung, Bergbauunternehmen Minenrechte zu entziehen, die zu lange brauchen, um Mineralien zu fördern, berichtet News Day . Nähere Informationen würde man zu gegebener Zeit veröffentlichen.Das Land will seinen Rechtsrahmen für den Bergbau überholen und so versuchen, die Branche für ausländische Investoren zu öffnen. Damit erhofft man sich eine Anstieg der Produktion und erhöhte Gewinne im Bergbau.Der Bergbau generiert mehr als die Hälfte von Simbabwes Exporterlösen - letztes Jahr brachte er 2,8 Mrd. USD ein. Führungskräfte der Branche meinen, dass höhere Investitionen das Gewinnpotenzial deutlich steigern könnten.Präsident Emmerson Mnangagwa umriss die legislative Agenda der Regierung als er das Parlament einberief. Er deutete an, dass die Bergbaubranche eine Schlüsselkomponente des Programms zur wirtschaftlichen Erholung des Landes sei. Das Land ist im Begriff, bestehende Bergbaugesetze zu reformieren.© Redaktion GoldSeiten.de