Türkei: Edelmetallimporte im März 2019 gestiegen

Die türkische Börse Borsa Instanbul veröffentlichte vor Kurzem die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Silberimporten per Ende März 2019. Wie aus den Angaben hervorgeht, verzeichnete die Türkei im März eine Steigerung bei den Goldimporten gegenüber dem Vormonat und bei den Silberimporten eine Steigerung gegenüber dem Vormonats- und Vorjahreszeitraum.Demnach beliefen sich die Goldeinfuhren der Türkei im dritten Monat des Jahres auf 18,57 Tonnen. Dies entspricht einer Zunahme von 13,56 Tonnen gegenüber Februar, jedoch ein Minus von 40,65% im Vergleich zu 30,29 Tonnen Gold im März 2018.Laut den Daten verzeichnete die Türkei im März 2019 Silberimporte in Höhe von 67,19 Tonnen. Damit sind die Einfuhren um mehr als das Dreifache größer als noch 21,66 Tonnen Silber im Februar 2019 und 87% höher als 35,93 Tonnen Silber im März 2018.Bisher wurden im Jahr 2019 den Angaben nach 90.148,88 kg Silber und 32.471,5 kg Gold in die Türkei importiert.© Redaktion GoldSeiten.de