Osino Resources Corp. gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

VANCOUVER, 15. April 2019 - Osino Resources Corp. (das Unternehmen oder Osino) (TSXV: OSI) (WKN: A2NB4J), ein kanadisches Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Akquisition und die Erschließung von Goldprojekten in Namibia gerichtet ist, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse (die FWB) unter der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A2NB4J und dem Handelskürzel RSR1 notieren.Heye Daun, CEO of Osino, meint: Die Notierung an der FWB, einer der größten Börsen der Welt, ermöglicht Investitionen durch institutionelle und private Anleger in den afrikanischen und europäischen Zeitzonen. Durch unsere globale Aktionärsbasis erwarten wir mehr Liquidität und ein größeres Interesse an Osino.Osino Resources Corp. (TSXV: OSI) ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Akquisition und die Erschließung von Goldprojekten in Namibia gerichtet ist. Die Beteiligungen von Osino in Namibia beinhalten 22 exklusive Explorationskonzessionen innerhalb der zentralen und nördlichen Zonen des aussichtsreichen Gürtels Damara, vornehmlich in der Nähe und entlang des Streichens der aktiven Goldminen Navachab und Otjikoto. Osino konzentriert seine Bemühungen auf die Erschließung des Goldprojekts Karibib sowie die Abgrenzung neuer Explorationsziele im Gebiet Otjikoto East und in unseren anderen Konzessionen. Das Goldprojekt Karibib befindet sich etwa 130 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek. Dank ihrer Lage profitieren die Projekte in erheblichem Maße von der gut ausgebauten Infrastruktur Namibias: gepflasterte Schnellstraßen, Eisenbahn, Strom und Wasser, alles in unmittelbarer Nähe. Namibia ist bergbaufreundlich und gilt als eines der politisch und gesellschaftlich stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Osino prüft nach wie vor neue Projekte, um sein Portfolio in Namibia zu erweitern.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://osinoresources.com/.Heye Daun, CEOTel: +27 (21) 418 2525hdaun@osinoresources.comJulia Becker, Investor Relations ManagerTel: +1 (604) 785 0850jbecker@osinoresources.comDie TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!