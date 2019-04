DBS Bank Taiwan: Zeit die Goldbestände zu erhöhen

Für Investoren sei es nun Zeit ihre Goldbestände zu erhöhen, während die Marktvolatilität stetig zunimmt, so die taiwanesische Niederlassung der DBS Bank am Mittwoch. Vizepräsident der Bank, Chen Yu-chia, erklärte, dass Investoren ab diesem Quartal mehr in Gold investieren sollten, berichtet die Taipei Times In den letzten 12 Monaten war die in Singapur ansässige Bank eher neutral gegenüber Gold. Das Edelmetall sei in diesem Jahr eine bevorzugte Investition geworden, da die Weltwirtschaft nur geringfügig gewachsen ist und die letzte Phase vor einer Rezession betreten habe, so Chen."Die Investoren, die vor allem konservativ und vorsichtig sind, sollten kein Gold halten, da festverzinsliche Anleihen eine sicherere Wahl sind. Doch diejenigen, die auf stabile Erträge aus sind, sollten zumindest 5% ihres Portfolios in Gold halten", empfahl der Vizepräsident der Bank.Anders als andere Finanzinstrumente würde Gold zwar keine Erträge generieren, jedoch als Absicherung gegen Marktvolatilität dienen.© Redaktion GoldSeiten.de