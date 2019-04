Strickte Kontrollen vor Wahlen dämpfen Goldschmuggel in Indien

Indiens Goldschmuggler schraubten ihre Operationen herunter aufgrund von Sorgen, dass ihre Lieferungen in Beschlagnahmungen von Bargeld, Bullion, Alkohol und Drogen, die auf die Kontrolle von Stimmenkauf in den Wahlen des Landes abzielen, verwickelt werden könnten, sagten Branchenexperten der Nachrichtenagentur Reuters In Indien bieten Parteien und ihre Unterstützer vor Wahlen oft Geld oder Waren für Wählerstimmen an. Um das zu verhindern, werden bei Straßenkontrollen Bargeld, Gold, Alkohol und andere hochwertige Waren beschlagnahmt. Letzten Monat wurden 107 kg Gold im Wert von 4,3 Mio. USD beschlagnahmt, eine der größten Beschlagnahmungen seit Beginn des Wahlkampfs."Nach der großen Beschlagnahmung in Mumbai ging der Goldschmuggel drastisch zurück. Betreiber der grauen Märkte wollen das Risiko in der Wahlkampfzeit nicht eingehen", sagte Anantha Padmanabhan, Vorsitzender des All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) Reuters.Die zufälligen Kontrollen von Fahrzeugen haben es Schmugglern und anderen "Graumarkt"-Betreibern nahezu unmöglich gemacht, Bargeld und Gold zu bewegen, so der Leiter der Bullionabteilung einer Privatbank mit Sitz in Mumbai. "Das hilft Banken. Unser Goldgeschäft hat sich in den letzten Wochen verbessert", sagte er.Der Goldschmuggel wuchs, nachdem die indische Regierung die Importzölle 2013 auf 10% erhöhte und 2017 eine Mehrwertsteuer von 3% auf Bullion einführte. Auf dem grauen Markt wird Gold günstiger verkauft, da die Steuern umgangen werden.Bis zu 95 Tonnen Gold wurden laut World Gold Council 2018 nach Indien geschmuggelt, obwohl Indiens Vereinigung von Goldraffinerien und Prägestätten und anderen Branchenbeteiligten von der doppelten Menge ausgeht.© Redaktion GoldSeiten.de