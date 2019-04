Caledonia Mining Corporation Plc.: Q1 2019 Produktionsupdate

St. Helier, 16. April 2019 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; ZIEL: CMCL; TSX: CAL) gibt bekannt, dass die vierteljährliche Goldproduktion aus der Blanketmine ("Blanket") in Simbabwe für das Quartal zum 31. März 2019 ("Q1 2019" oder das "Quartal") stattfindet. Alle Produktionszahlen werden auf 100-prozentiger Basis ausgedrückt und basieren auf Daten der Minenproduktion und unterliegen daher einer Anpassung nach der Enduntersuchung bei den Raffinerien.Im Laufe des Quartals wurden etwa 11.948 Unzen Gold gefördert. Caledonia hält an seiner Produktionsprognose für 2019 von 53.000 Unzen bis 56.000 Unzen fest und bleibt auf Kurs, um sein Ziel von 80.000 Unzen bis 2022 zu erreichen."Die Produktion im ersten Quartal 2019 lag leicht unter unserer Zielvorgabe und unter dem Vergleichsquartal 2018 (Q1 2018: 12.924), wenn auch auf einem Niveau, das es uns ermöglicht, unsere Produktionsprognose für 2019 von 53.000 bis 56.000 Unzen für das Gesamtjahr einzuhalten. Die anhaltenden Schwierigkeiten mit der instabilen Stromversorgung und der Verwässerung der Qualität, die wir 2018 erlebt haben, hatten negative Auswirkungen auf die Produktion, aber es wurden verbesserte Bohr- und Sprengpraktiken eingeführt, um die Qualität zu verbessern, und ich freue mich, dass sich die Bemühungen zur Minimierung der Verwässerung als erfolgreich erweisen."Unser technisches Team hat unermüdlich daran gearbeitet, die Auswirkungen von Unterbrechungen der Stromversorgung abzumildern, und wir arbeiten weiterhin eng mit den simbabwischen Stromversorgungsbehörden zusammen, um diese Herausforderungen anzugehen und intern zu investieren, um unsere Widerstandsfähigkeit gegen dieses Problem zu verbessern."Die Abteufung des Zentralschachtes geht planmäßig weiter; wir sind nur noch wenige Monate vom Abschluss der Abteufphase des Projekts entfernt und werden ab Mitte 2019 mit der Schachtausrüstung beginnen. Wir freuen uns darauf, die Produktion aus dem zentralen Schacht ab Mitte 2020 aufzunehmen, der den Wachstumsplan des Unternehmens mit 75.000 Unzen im Jahr 2021 und 80.000 Unzen bis 2022 erfüllen soll."Das wichtigste Kapital Caledonias ist eine 49-prozentige Beteiligung an der produzierenden Goldmine in Simbabwe, Blanket. Im November 2018 gab Caledonia bekannt, dass es eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur Aufstockung seines Anteils an Blanket auf 64% unterzeichnet hat, vorbehaltlich des Erhalts unter anderem der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Die Aktien von Caledonia sind an der NYSE American (Symbol: CMCL) und an der Toronto Stock Exchange (Symbol: CAL) notiert, und die Verwahrungsinteressen der Aktien werden an der Londoner AIM (Symbol: CMCL) gehandelt.Zum 31. Dezember 2018 verfügte Caledonia über Barmittel in Höhe von rund 11,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, dass Blanket die Goldproduktion von 54.511 Unzen im Jahr 2018 auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 und etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022 erhöht; die Zielproduktion von Blanket für 2019 beträgt 53.000 bis 56.000 Unzen. Caledonia erwartet, seine Ergebnisse für das Quartal bis zum 31. März 2019 am oder um den 14. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen gelten nach Ansicht der Gesellschaft als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. 