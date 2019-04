VanEck - Rezession positiv für Gold

Das Interesse für Gold als sicherer Hafen sollte wachsen, da Investoren sich vor einer nahenden Rezession schützen wollen, so Portfolio-Manager und Stratege für VanEck Gold- und Edelmetallstrategie, Joe Foster, laut Kitco News "Die Stimmung bleibt vor einer Rezession hoch, während die tatsächlichen wirtschaftlichen Indikatoren schwächer werden, und dieses Mal ist die Abweichung ausgeprägter", sagte er. "Das und weitere spätzyklische Indikatoren - die Aktienmarktvolatilität, das Anleihemarktgeschehen und das Verhalten der Zentralbank - legen nahe, dass eine Rezession weiterhin bevorsteht und wahrscheinlich früher als viele erwarten, eintritt. Wenn die Wirtschaft in eine Rezession verfällt, erwarten wir, dass finanzielle Risiken ausufern und der Goldpreis dadurch aufwärts getrieben wird."Eine drohende Schuldenkrise würde laut Foster die Gefahr einer Rezession noch erhöhen. Foster bemerkte, dass die derzeitige US-Verschuldung ungefähr 75% des Bruttoinlandsprodukts ausmache. Erhöhte Ausgaben würden das Defizit bis 2022 auf über 1 Billion USD treiben."Wir glauben, dass eine Schuldenkrise droht, obwohl die Belastungsgrenze schwer vorherzusagen ist. Es könnte in der nächsten Rezession passieren oder zu einer Zeit, in der die Zinsen steigen, da ausländische Besitzer von US-Staatsanleihen ihr Vertrauen in Washington verlieren." sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de