US-Staatsanleihen im Feb. 2019 - Auslandsgläubiger erhöhen erneut

Das US-Finanzministerium gab vor Kurzem die offiziellen Angaben zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im Februar 2019 bekannt. Laut diesen Angaben erhöhten die drei größten Auslandsgläubiger der USA, China, Japan und Brasilien, auch im aktuellen Zeitraum im dritten Monat - Japan im vierten Monat - in Folge ihre Bestände an US-Staatsanleihen.Den Zahlen zufolge erhöhte China im Februar 2019 den Bestand von US-Staatsanleihen um 4,7 Mrd. USD auf 1.130,9 Mrd. USD gegenüber dem Vormonatszeitraum. Dies entspricht jedoch immer noch 3,89% weniger als 1.176,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.Auch Japan erhöhte zum vierten Mal in Folge seine Bestände an US-Staatsanleihen im Februar 2019. Den Zahlen zufolge betrug der Wert der US-Staatsanleihen in japanischer Hand per Ende Februar 1.072,4 Mrd. USD, 2,2 Mrd. USD mehr als im Januar 2019 und 12,3 Mrd. mehr als im Februar 2018.Der drittgrößte Auslandsgläubiger Brasilien kaufte US-Anleihen im Wert von 2,6 Mrd. USD dazu, sodass im Februar 2019 seine Bestände auf 307,7 Mrd. USD gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Im Februar 2018 besaß Brasilien US-Staatsanleihen im Wert von 272,9 Mrd. USD. Im aktuellen Zeitraum erhöhte Brasilien seine Bestände demnach um 34,8 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum.